Avec un bel hommage à Nipsey Hussle.

Wiz Khalifa est toujours dans les parages, et si vous ne le trouvez pas, cherchez donc du côté de l'énorme nuage de fumée au fond de la pièce. Le Stoner le plus connu du game après Snoop Dogg a fait son retour en cette fin d'année 2023 avec un nouvel album, "Decisions", sur lequel on retrouve le morceau "Looking for Nipsey" clippé cette semaine. Un morceau d'egotrip sans trop d'artifices, où Wiz kicke fort comme à son habitude. C'est carré, rien à dire !