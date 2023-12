Gunna , Sarz et Asake joyeux dans "Happiness"

Ils ont tout donné dans ce clip !

Gunna , Sarz et Asake, le meilleur trio de l’année avec la sortie de leur nouveau clip "Happiness". Comme son nom l’indique, les artistes évoquent la joie de vivre. Selon eux, il faut vivre pleinement sa vie sans se soucier de celles des autres, sans stress, loin des problèmes. Malgré les difficultés de la vie, il faut toujours voir les choses du bon côté et ne laisser personne gâcher son bonheur. On peut ainsi voir dans la vidéo, des gens heureux, souriants et rayonnants dans un environnement sain et coloré.