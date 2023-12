Infinit' devient "Parano"

Mais il est toujours aussi fort.

Le public français kiffeur de rap où ça kicke demandait la suite de "Ma vie est un film 2", son album sorti en 2020. Cette suite pourrait bientôt voir le jour, puisque Infinit' semble être plus actif que jamais. Quelques jours après la sortie de "Mathématiques" avec 3010, le voilà déjà de retour avec un nouveau single clippé, "Parano". Une véritable leçon de kickage, tout en technique et en tranquillité sur une prod de Fausto et Hologram Lo, de la part du rappeur du 06 qui en a décidément encore beaucoup sous la semelle. On attend al suite avec impatience !