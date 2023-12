On aurait dit une piste de danse !

NLE Choppa s'ambiance dans son tout nouveau clip "Shotta Flow 7 “FINAL”. Dans ce clip, rien ne semble arrêter le rappeur, entre ses pas de danse ou ceux de ses potes qui l'encouragent, on peut voir à quel point ce son a pour but d'ambiancer ses fans. Et on peut dire la vidéo a fait le buzz sur YouTube ainsi comptabilisant plus de 500 000 vues en seulement quelques heures.