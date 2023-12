Jack Harlow & Dave s'associent sur "Stop Giving Me Advice"

"Stop Giving Me Advice" est le quatrième morceau issu de "All Is Yellow".

Jack Harlow & Dave proposent leur tout nouveau clip intitulé "Stop Giving Me Advice". Dans cette vidéo réalisée à Londres, on retrouve le duo dans divers endroits, notamment dans un taxi londonien et dans une rue proche du bâtiment Gherkin. Il a été tourné en noir et blanc et les deux rappeurs sont habillés en costumes noires et cravates jaunes pour bien ressortir. Une idée sans doute de Lyrical Lemonade...