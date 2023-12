Le titre vous dit quelque chose ?

Rien de mieux pour bien entamer la semaine qu'un bon featuring entre Erick The Architect (leader des Flatbush Zombies) et Joey Badass, deux porte-drapeaux du rap new-yorkais qui ont maintenant tous les deux presque 15 ans de rap dans les pattes. Ça leur permet d'être à l'aise dans toutes les ambiances, tant qu'elles restent hip-hop, comme c'est le cas pour le morceau "Shook Up", avec Roméo Testa de FARR au refrain.