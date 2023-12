Il donne l'impression de bien vivre sa vie.

DeeBaby a encore fait du bruit avec la sortie de son tout nouveau clip intitulé "Can't Tell Me". Ce titre fait allusion à la vie de luxe menée par le rappeur. On peut ainsi voir dans la vidéo qu'il s'y plait bien et que rien ni personne ne pourra l'empêcher de faire ce qu'il désire. Et si toutefois quelqu'un essaie de le nuire, il assumera les conséquences de son acte.