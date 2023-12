C'est un extrait de son album à venir.

Lil Gotit vient de sortir une toute nouvelle chanson intitulée "How I Pose To Live (Live)". Le chanteur attire l'attention de son public sur sa façon de vivre. Il fait allusion à la consommation excessive de la drogue, et à quel point ce excitant dégrade sa santé. En quelque sorte, il déconseille aux autres de suivre cette voie qui peut détruire toute une vie à jamais.