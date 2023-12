Le deuxième single de l'année de la rappeuse !

2023 aura été une année relativement calme pour Lala &ce. Plus d'un an après la sortie de son très ensoleillé "SunSystem", la rappeuse est enfin de retour. Elle dévoile ce mercredi 6 décembre son deuxième single de l'année : "No More Time". Après "Licorne", ce nouveau morceau s'accompagne d'un clip hautement cinématographique tournéà Belgrade réalisé par Martin Leuvrey et Mohamed Sqalli où l'on retrouve Lala &ce au coeur d'une dystopie.