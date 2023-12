C'est un feat avec NLE Choppa.

Big Scarr s'associe à NLE Choppa et sort le clip de "Bulletproof". Tiré de son album "Frozone", la vidéo parle du mode de vie des rappeurs américains. Entre argent, oinjs, voitures de luxe et le meilleur pour la fin: les femmes. Eh oui, pour eux, la belle vie se limite à l'argent puisque c'est le seul moyen d'attirer les femmes. Et apparemment, ça a l'air de plutôt bien marcher pour eux !