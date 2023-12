Voici le XXL Cypher Lab !

Latto a permis à Flo Milli, Maiya The Don, Monaleo et Mello Buckzz de se jeter sur la production de Pooh Beatz pour un XXL Cypher Lab de légende. Une à une, chacune des artistes prend le mic pour dé"chirer et montrer que le rap féminin est clairement aussi fort que son homologue masculin, si ce n'est plus !