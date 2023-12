Denzo de retour avec "Mes Choix"

Il prépare son nouveau projet.

On n'avait pas eu trop de nouvelles de la part de Denzo depuis la sortie de "La rue en V.O", en 2022. Mais c'est tout simplement parce que le rappeur de la Grande Borne était en train de préparer son nouveau projet, dans le calme, loin du game. Un projet dont on ne connait ni le nom, ni la date de sortie, mais dont l'artiste vient de dévoiler un extrait avec le clip du single "Mes Choix". Un morceau introspectif dans lequel le rappeur se dévoile un peu, parle de son quotidien, de son parcours, des obstacles surmontés et de ses objectifs.