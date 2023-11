La chanteuse sud-africaine dévoile une sublime prestation sur la chaîne berlinoise.

Tyla continue de s'exporter à l'international. Après le succès fulgurant de son titre "Water" et son remix avec Travis Scott, la chanteuse sud-africaine fait désormais son apparition chez la célèbre chaîne COLORS. Elle interprète un nouveau single, "On and On". Une façon pour elle de continuer à montrer son univers au monde avec cette sublime performance.