Bag Jeune B découpe dans "Back to Bag #1"

Encore un nouveau freestyle pour le rookie !

Si vous êtes à la recherche du nom de celui qui sera peut-être la prochaine sensation du Rap FR, vous êtes au bon endroit ! Bag Jeune B pourrait bien être "the next big thing" du rap game FR, avec sa voix plutôt grave et sa manière de découper l'instru avec facilité. Son morceau "Ponytail" sorti l'année dernière avait eu son petit buzz, et pour finir 2023 en beauté il a décidé de lancer une série de morceaux "Back to bag", dont il vient de dévoiler le premier extrait sur Youtube. On vous laisse découvrir tout ça !