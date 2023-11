Tout se passe à Roubaix.

Imed Zee et Zkr s'associent et sortent le clip de "Bâtiment". Le morceau est tiré du tout premier EP de Imed Zee intitulé "Bipolaire". Les deux artistes se retrouvent dans plusieurs lieux différents. Un endroit avec leurs potes dans la rue en train de passer un bon moment (boissons gazeuses, jus de fruits et bien d'autres choses encore), avant de profiter à deux de leur argent après des galères et des sacrifices.