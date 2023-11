Le titre est tiré de son album "Tee's Coney Island".

Le rappeur américain Tee Grizzley arrive avec une autre nouvelle chanson à succès intitulée "Ain't Nothing New". A travers les paroles, il s'adresse à ses ennemis leur disant que s'ils essaient tenter quelque chose contre lui, il n'hésitera pas à taper fort ! Il est prêt à les affronter et leur tenir tête sans crainte !