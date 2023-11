Jul met le bateau en Y dans "Sensations" !

Un clip qui sent fort l'été !

Il fait gris, il fait froid, mais par chance on peut encore se sentir un peu en été grâce aux morceaux de Jul. Après "J'fais que danser" il y a quelques jours, le J est déjà de retour avec un nouveau single, toujours extrait de son prochain album "La Route est longue", qui sortira le 8 décembre. Le morceau s'appelle "Sensations", et pour le clip, le rappeur et sa team se sont enjaillés au max : grand soleil, petit bateau de chez Lambo, jet-ski, karting, et surtout, de vrais moments entre potos ou en famille. Vous validez?