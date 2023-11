Currensy en mode old school sur "Paint Different"

Sur une prod très jazzy de The Alchemist.

The Alchemist est super chaud en 2023, comme tous les ans depuis presque 20 ans désormais. Celui qui est devenu un des plus grands beatmakers du rap game US reste dans l'ombre, mais ça ne l'a pas empêché de sortir deux projets dans l'année en multipliant les collabs. Cette semaine on le retrouve en compagnie de Currensy qui est venu kicker sur la prod très jazzy de "Paint Different". Un morceau extrait de l'album de Alchemist, "Flying High, part. 2" sorti le 3 novembre. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un morceau dans un style hyper old school et plutôt aérien.