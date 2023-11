DAKS balance “Parapluie“

DAKS, alias "Le Monstre de Cérémonie”, s'impose, à ce jour, comme l'un des rappeurs atypiques les plus prometteurs de la scène rap française.

Connu et apprécié pour son flow si singulier et sa force de caractère, DAKS a aisément conquis son public notamment grâce à ses nombreux lives Tik Tok autant qualitatifs que spontanés mais surtout très appréciés. Véritable coup de cœur de la scène rap en France, l'artiste est largement reconnu pour son talent brut et sa générosité, empreints d'émotions et de vécu.

Revenant au cœur de l'actualité et en vue de la sortie d’un projet dont la date n’a pas encore été révélée, « Le monstre » dévoile son dernier clip intitulé "Parapluie". Un titre sombre, dur et très produit autant sur le fond que sur la forme. Autant sur son texte et son maniement des mots que sur son flow toujours aussi percutant et incisif.

Signé au sein du label marseillais B18, DAKS montre une fois de plus que son talent ne se limite pas à savoir bien rapper mais également à manier la mélodie et la musicalité tout en gardant une écriture qualitative et acérée. Un véritable artiste qui ne compte pas en rester là et prévoit encore de belles surprises pour satisfaire son public de plus en plus large et engagé à l’instar de sa communauté sur Tik Tok et Instagram (122k de followers sur Tik Tok et 22k Instagram).

Réalisé par Frank Texier, "Parapluie" est un clip digne d'un court métrage dévoilant une expérience de mutation interne. L'arme de DAKS, qu'il déploie afin d'acquérir des pouvoirs,