Après le puissant single "Booty Applaudit", Angie et Lazuli ont dévoilé vendredi 17 novembre leur projet en commun, "ANGILINAZULI". Une fusion de leur deux univers entre rap, dancehall et reggaeton que les deux artistes publient avec une autre surprise : le clip de "Nintendo" réalisé par Mathieu Ciulla. Produit par Sutus, qui est derrière l'entiereté du projet, on retrouve Angie et Lazuli sur un circuit, interprétant leur langoureux morceau.