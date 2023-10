Le premier single de leur projet commun !

Il se dévoile enfin ! Annoncé dans le courant de l'année, le projet commun entre Lazuli et Angie arrive à grand pas, avec la sortie d'un tout premier extrait. Ça s'appelle "Booty Applaudit" et ça annonce la couleur : c'est chaud, mélodieux, entraînant et entre rap et chant. Tous les ingrédients pour nous hyper au max avant la sortie de ce projet. Un clip accompagne aussi le titre et met brillamment en images ce single.