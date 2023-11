Le premier extrait de son prochain projet, "MIA".

Plus d'un an après la sortie de son EP "111", ICO est de retour. L'artiste belge délivre un tout nouveau single, "5h23" et en profite pour annoncer la suite à son public. Le 8 décembre prochain, ICO dévoilera un tout nouveau projet, "MIA". Dans ce premier extrait, il déclare sa flamme à sa partenaire, que l'on aperçoit dans le clip réalisé par Billy Arty.