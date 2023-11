C'est un trio avec Yoko Gold et Trippie Redd

"Hurts Me"est la nouvelle chanson de Tory Lanez, Yoko Gold et Trippie Redd. A entendre les paroles, on a l'impression que le personnage Tory lanez veut véhiculer un message de chagrin d'amour. Le chanteur sent que sa bien aimée a l'air plus heureuse en son abscence, ce qu lui fait beaucoup de mal. Pour y rémédier, il la poursuit, sauf que la jeune femme prend la fuite, l'air apeuré et triste à la fois.