DJ Kay Slay à l'honneur dans ce clip-hommage de plus d'une heure !

Le rap game a tenu à rendre un bel hommage au DJ.

Le 18 avril 2022, le hip hop perdait un de ses plus grands ambassadeurs en la personne de DJ Kay Slay. Mais son héritage continue à vivre, plus d'un an après son décès. La preuve : le gratin du Rap US a été réuni pour composer une sorte d'album hommage posthume, "Rolling 200 Deep", dévoilé le 3 novembre. Et ils se sont également réunis pour le clip sorti autour de l'album, un clip de plus d'une heure où la crème du rap game vient kicker en hommage au DJ. Défi pour les puristes : donnez-nous la liste de tous les rappeurs présents dans la vidéo !