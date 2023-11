C'est tiré de son opus Michael qui est aussi le meilleur de l'année.

Alors qu'il venait d'être nominé pour trois Grammy Awards (meilleur album rap, meilleure chanson rap et meilleure performance rap), Killer Mike balance le clip de sa chanson " Down By Law" un duo avec CeeLo Green. le visuel du clip ressemble à une sorte de célébration puisque les deux stars sont accompagnés de leurs proches en train de sauter de partout comme s'ils venaient de gagner le gros lot.