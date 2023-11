Tory Lanez surprenant dans "The Color Violet"

On n'attendait pas ça de lui !

Il est peut-être en prison (et pour longtemps a priori), mais Tory Lanez reste un rappeur hyper productif. Il va d'ailleurs sortir une réédition de son album "Alone at Prom" sorti en 2021, et c'est donc avec surprise qu'on a découverrt sur Youtube cette semaine le clip de "The Color Violet", un titre vieux de deux ans. Un morceau définitivement très pop, qui ressemble à ce qu'un the Weeknd pourrait faire par exemple, et un clip qui semble très inspiré des années 80, notamment dans les jeux d'ombres et de lumières.