L2B et DJ Quick te font danser avec "24"

Le morceau devrait être un carton en soirée.

DJ Quick continue son gros taff avec le label Mal Luné Music et s'apprête d'ailleurs à sortir un projet, qui s'appellera "ONDE2CHOC", un hommage uau nom de son émission sur Générations. On en connait déjà plusieurs extraits, notamment un avec Hornet La Frappe et un autre avec Joé Dwet Filé. On en découvre un troisième cette semaine, avec la sortie du clip de "24" avec L2B. Un morceau hyper dansant, au clip super ensoleillé, qui semble calibré pour cartonner en soirée ! On vous laisse juger avec le clip juste ci-dessous.