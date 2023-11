Le son sort en même temps que son clip.

Joyner Lucas nous surprend une fois de plus avec son inspiration dans son nouveau clip "24 Hours To Live". Dans le clip, le rappeur explique ce qu'il ferait s'il ne lui restait qu'un seul jour à vivre. On voit clairement qu'il braque une banque avec ses potes. Ce qui expliquerait que d'une manière ou d'une autre, il compte bien mourir les poches remplies.