Maes dans le game comme un "Akatsuki"

Le rappeur du Sevran est de retour, tout en kickage !

En clash avec Booba et le 92i, Maes n'est pourtant pas parasité par tout le bruit autour de lui et compte bien continuer à sortir des morceaux, avant de prendre sa retraite,qui ne va pas trop tarder si on l'écoute. Et cette semaine, le rappeur de Sevran a décidé de revnir fort avec un nouveau single clippé, "Akatsuki" (un clin d'oeil à l'univers de Naruto). Et pour son retour, Maes a coupé l'autotune et nous offre presque 3 minutes de kickage sur une prod un peu drill. Très calme, serein, mais lançant tout de même des avertissements à ses ennemis, le rappeur appraît en patron, et ça lui va plutôt bien ! Qu'en pensez-vous ?