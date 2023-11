Okis est amoureux de "La meuf du snack"

Un extrait de son nouvel album.

Okis est de retour avec un nouvel album ! Le "roi des banaveurs" comme il se surnommait lui-même dans un de ses précédents morceaux, vient de dévoiler "Rêve d'un rouilleur", un long projet de 17 titres, sur lequel vous retrouverez des feat avec Limsa D'Aulnay ou Casus Belly. Le rappeur lyonnais a également décidé de sortir un clip pour appuyer l'arrivée de son album, et c'est chose faite ce vendredi avec le clip de "La meuf du snack". Un morceau 100% rap sur une jolie prod de Mani Deïz et dans lequel il parle de son vécu de galérien, et son "amour" pour "maman Fromage", le surnom qu'il a donné à la femme qui travaille dans son snack favori.