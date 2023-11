Kevin Gates de retour avec "God Slippers"

Un extrait de son prochain album.

Il a beau se faire un peu discret, mais Kevin Gates ne reste jamais très longtemps loin du rap game. Le rappeur de Louisiane aux textes parmi les plus hardcore du game s'apprête d'ailleurs à revenir avec un nouvel album, "The Ceremony", dont on ne connait pas la date pour l'instant. En attendant, il vient de dévoiler un nouveau single, "God Slippers", qui sera probablement sur le projet. Un morceau bien egotrip mais avec un sens caché assez spirituel (il parle d'ailleurs souvent de Dieu), et un clip qui est vraiment très bien tourné, avec de jolis plans.