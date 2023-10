Elle est enfin de retour.

Lyna Mahyem parle de sa relation toxique, des mauvaises choses auxquelles elle faisait face, du sale caractère de son conjoint dans son nouveau clip "Plus jamais". Dans cette vidéo, elle explique qu'elle ne veut plus subir ces atrocités, qu'elle est prête à mettre fin à tout cela et à avancer dorénavant.