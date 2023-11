Il s'agit de "Paint the Town".

Tyga a fait un très gros freestyle sur le morceau de son ex-copine, Doja Cat, "Paint the Town". Dans le studio de Justin Credible sur les ondes de la radio de Los Angeles Power, il prononce exactement les mêmes paroles sur les premières lignes. Mais après, on comprend que ce sont plus des réponses qu'il adresse à son ex-girlfriend.