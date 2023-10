Elle assure comme d'habitude !

Ronisia est décidément la reine de l'amour. Ça se sent, elle n'aime pas décevoir ses fans. La preuve, elle balance un clip dans lequel il ouvre son "Joli coeur". On voit la chanteuse de 23 ans zouker et s'imaginer être avec son amoureux. On peut aussi remarquer qu'elle est à une fête dans un endroit un peu sombre avec ses amis mais qu'elle en profite bien !