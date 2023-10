DA Uzi se livre dans "La ruée vers l'or"

C'est le retour de DA !

DA Uzi s'est fait un peu discret dernièrement, et plus d'un an et demi s'est déjà écoulé depuis la sortie de son dernier projet, "Le chemin des braves". Mais c'était pour mieux revenir avec de la nouveauté ! Cette semaine, c'est chose faite avec la sortie du clip de "La ruée vers l'or". Un morceau très introspectif dans lequel le rappeur de Sevran se livre sur ses émotions, ses souvenirs, ses regrets, avec un flow mi-chanté, mi-rappé qui colle très bien à l'ambiance. On espère que le morceau annonce du lourd pour la suite !