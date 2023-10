C'est un clip bien armé !

On assiste à plusieurs scènes brutales. On voit le rappeur se disputer avec une jeune femme qui au final s'est prise une balle. Après cet acte, il décide de s'en fuir mais la police le poursuit au plus vite. Brusquement il se réveille et se rend compte que ce n'était qu'un cauchemar. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. La suite de l'histoire dans la vidéo.