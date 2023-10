Qu'est-ce qu'ils sont forts à deux...

Pour ceux qui sont nostalgiques de l'incroyable époque du groupe Black Hippy (le groupe de South Central avec Kendrick, Ab-Soul, Jay Rock et Schoolboy), on va commencer la semaine avec un feat entre Jay Rock et Ab-Soul qui est un petit bijou, "Blowing Fly". Dans une atmosphère détendue et vaporeuse, les deux rappeurs débitent au micro tels des OG, on en redemande !