Gucci Mane parle de lui-même dans "Must Be Me"

"Must Be Me" le représente à la perfection !

Alors qu'il vient juste de sortir son album "Breath of fresh Air" composé de 24 titres, Gucci Mane sort officiellement le clip de sa chanson "Must Be Me". Cette fois-ci, il porte un gros manteau en velours et il est évidemment bien accessoirisé (montre et chaine de luxe bien évidence). Les paroles font référence à lui-même se regardant dans un miroir d'où le titre du morceau.