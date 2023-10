Earl Sweatshirt et The Alchemist te font planer dans "100 High Street"

Toujours une réussite quand on a ces deux-là.

Pour les adeptes de rap à l'ancienne avec des instrus un peu planantes et plus récentes, on a ce qu'il vous faut. Earl Sweatshirt, l'ancien membre des Odd Future, s'est à nouveau associé au beatmaker légendaire The Alchemist pour sortir un projet commun. Ça s'appelle "Voir Dire", et le disque vient même d'être réédité le 6 octobre. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, en voici un extrait, un morceau bien planant avec un beat qui fait un peu voyager votre esprit. Le morceau s'appelle "100 High Street", et il s'agit de l'intro de l'album, checkez ça !