Le duo dévoile un nouveau single !

Huit mois après la sortie de son album "Karma", DTF est de retour. Le duo dévoilait il y a quelques semaines un tout nouvel extrait intitulé "Sans le savoir" et balancent déjà la suite. RKM et RTI sortent "LIBERTA", un single qui s'accompagne d'un clip entièrement réalisé par une Intelligence Artificielle et piloté par Neb.