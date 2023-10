Bakari frappe fort avec "Maintenant"

Le rappeur revient avec une proposition très travaillée.

Le rap belge se porte toujours aussi bien, merci pour lui. Malgré le départ de Damso, qui s'est mis en retrait du game, d'autres artistes talentueux continuent d'émerger, comme Bakari. Dans le game depuis 2018, il a encore franchi une étape supplémentaire avec la sortie de son projet "Arcadia", pendant l'été 2023. Et pour continuer sur sa lancée, il vient également de dévoiler un single inédit accompagné de son clip. Le morceau s'appelle "Maintenant", et Bakari nous y montre tout son talent pour le chant et la mélodie, sur un tempo plutôt rapide. On vous laisse découvrir ça !