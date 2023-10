Toujours aussi forts au micro, ces deux-là.

Pour les amoureux de belle plume et de découpage d'instru propre et net, sachez qu'Isha et Limsa d'Aulnay s'apprêtent à sortir un projet commun nommé "Bitume Caviar vol.1". Ils viennent même d'en dévoiler le premier extrait, avec le morceau "Inna di Club" accompagné de son clip, qui semble être tourné en Hollande. Au programme, introspection et belles formules, avec un peu d'humour amer, sur une jolie prod très aérienne. On valide, et vous?