Un clip avec une ambiance apaisante !

Ayra Starr surprend encore ses fans et sort le clip de "Rhythm & Blues". On découvre une vidéo colorée et visuellement captivante avec des décors et des costumes plein de bonnes vibrations. La chanson est un mélange entraînant de rythmes africains et de sonorités R&B, mettant en valeur la voix puissante et plein d'émotion d'Ayra Starr.