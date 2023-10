Le lyonnais continue sa série de freestyles.

Nouvelle semaine, et nouveau clip pour Ashe 22 qui n'a pas attendu longtemps pour sortir la suite de sa série de freestyles avec "Splash pt.6". Dans une ambiance peut-être légèrement moins sombre / agressive que pour la partie 5, même si le rappeur reste évidemment bien menaçant dans son nouveau morceau. On imagine que cette frénésie de clips va annoncer l'arrivée imminente d'un projet, on vous tient au courant !