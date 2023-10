Driks et Low Jay en mode lover dans "Special"

Avec une très bonne mélo.

Driks est déjà de retour avec de l'inédit, 5 mois seulement après la sortie de son dernier clip sur Youtube. Cette fois, il a appelé Low Jay en renfort pour nous sortir un single très doux, où ça chante pas mal. La chanson s'appelle "Special", elle ne figure pour l'instant sur aucun projet, mais ça pourrait venir. En ce qui concerne le clip, on a droit à un peu de ride, mais aussi à quelques pas de danses de la part des nombreux figurants du clip, avec des outfits bien stylés. Du boulot carré, on valide ! Et vous?