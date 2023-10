Il compte tout brûler sur son chemin.

Ça manquait d'un énorme banger bien sale pour bien attaquer la semaine. Et c'est Fivio Foreign qui va nous le délivrer. Le New-Yorkais est de retour avec un nouveau single en solo (et, on l'espère, bientôt un projet) et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en forme. Le morceau s'appelle "Why Would I" et il ne figure sur aucun projet pour le moment. Ça kicke fort, c'est très drill, bref, exactement ce qu'il nous fallait !