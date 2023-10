Drake avec Lil yachty pour "Another Late Night"

Encore un clip bien perché pour les deux rappeurs !

Drake vient de casser Internet une fois de plus avec la sortie de son album "For All The Dogs", sorti le 6 octobre, et dans lequel il semble s'en prendre notamment à ASAP Rocky et Rihanna. Au programme, 22 titres, et pas mal de featurings. Cette fois, on retrouve donc le canadien en compagnie de Lil Yachty pour le clip de "Another Late Night", extrait du projet. Un clip qui semble avoir été tourné sur la lune, avec une instru qui elle aussi semble venir d'ailleurs, et sur laquelle les deux rappeurs rebondissent comme ils savent le faire.