capture d'écran du clip "Give it to me " de Miguel sur Youtube.

C'est le single principal de l'album Viscera.

Miguel a frappé fort avec la sortie de son nouveau clip "Give it to me". Ce morceau, qui fait partie de son dernier album Viscera et a déjà séduit les fans du monde entier. Le visuel s'accorde parfaitement avec l'énergie et l'ambiance de la chanson. Les décors somptueux, les jeux de lumières et les mouvements de caméra créent une atmosphère envoûtante.

Dans "Give it to me", Miguel prouve une fois de plus son talent en tant qu'artiste polyvalent et innovant.