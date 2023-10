Ziak et Koba la D se méfient des "Vautours"

Une connexion 100% 91.

Ziak a bien bossé en 2023 avec la sortie de son album "Chrome" qui a plutôt bien marché, encore une fois. Le rappeur français le plus mystérieux du game n'a pas changé sa recette, et il fait toujours aussi peu de feats.Du coup, forcément, quand il en sort un c'est l'événement. Comme cette semaine, où le rappeur au bandana va se connecter avec un de ses collègues du 91, Koba la D, pour nous offrir le morceau" Vautours". Un titre où les deux rappeurs font ce qu'ils savent faire le mieux : Ziak découpe avec sa voix rauque et sa plume géniale, pendant que Koba la D nous sort encore des flows uniques et orignaux, le tout dans une ambiance très street, bien représentée dans la vidéo. On vous laisse découvrir tout ça !