ASHE 22 toujours tranchant dans "Splash pt 5"

Il continue sa série de freestyles vidéos.

La semaine dernière, ASHE 22 faisait son grand retour après les vacances d'été passées à charbonner, avec "Splash pt.4". Rebelote cette semaine avec la suite, "Splash pt. 5", dans laquelle le rappeur lyonnais garde les mêmes ingrédients qui ont fait son succès jusqu'ici. Une voix bien grave, une instru entre la drill sombre et le "no melody", et des lyrics qui parlent de rainté débités avec brio. Le tout appuyé par une vidéo où on voit pas mal de guns, des téléphones, un bolide, le bas du bloc, et de têtes de weed dans des petits pots. La base !